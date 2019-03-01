دعم أوروبي لرئيس وزراء لوكسمبورغ بعد حديثه عن مثليته في القمة العربية الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مارس 2019, 09:48 صباحا
رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل في برلين (ا ف ب)

حصل رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة، التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

وكتب الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت، في تغريدة الخميس أوردتها وكالة «فرانس برس»: «رجل عظيم. شكرًا كزافييه بيتيل»، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

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من جهته، صرح بيتيل بأن «عدم قول أي شيء لم يكن خيارًا». وأعاد نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة «تسي دي اف».

وكتب لايفرت أن كزافييه بيتيل (45 عامًا)، قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه «متزوج من رجل» وهو أمر «يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة».

وأكد عضو في حكومة بيتيل هذه المعلومات لجريدة «ليسانسييل» التي تصدر في لوكسمبورغ. وقال لايفرت إن رد الفعل «تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين».

وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015 السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

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