آلاف السياح عالقون في بانكوك بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 12:31 مساء
مسافرون عالقون في مطار بانكوك الدولي. (أ ف ب)

علق آلاف السياح في مطار بانكوك غداة إغلاق المجال الجوي في باكستان بسبب التوتر المتنامي مع الهند، لكن سمح لشركة «تاي إيرلاينز» للطيران بالتحليق فوق الصين ويفترض أن تستأنف الرحلات اليوم الخميس.

وأعلنت الشركة التايلاندية، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن حوالى ثلاثين رحلة معظمها من أو إلى أوروبا لنقل خمسة آلاف مسافر تأثرت.

ورفضت إيران السماح للشركة بدخول أجوائها لكن الصين سمحت لها بذلك وستستأنف رحلاتها اليوم الخميس.

وأثناء ذلك تزايد غضب المسافرين العالقين في مطار بانكوك الدولي.

وقالت سائحة ألمانية (55 عامًا) ترغب في العودة إلى ميونيخ بعد إجازة في بوكت جنوب تايلاند: «انتظرنا 11 إلى 12 ساعة هنا»، مضيفة: «لم يقدموا لنا طعامًا (...) لا أحد يتكلم الألمانية لمساعدتنا».

وأمس الأربعاء أعلنت إسلام أباد إغلاق مجالها الجوي بعد تصاعد حدة التوتر مع الهند.

وأكدت باكستان أمس الأربعاء، أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين فوق كشمير في حين أعلنت الهند إسقاط طائرة باكستانية وفقدان إحدى طائراتها.

وزاد التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد منذ العملية الانتحارية في كشمير الهندية التي أدت في 14 فبراير إلى مقتل 40 جنديًا نفذته مجموعة إسلامية مقرها باكستان.

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