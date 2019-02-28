ترامب يأمل في انتهاء الصراع بين الهند وباكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 11:40 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

عبّــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن أمله في أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان بعد اشتباكات بينهما عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد جاءت تصريحات ترامب، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في فيتنام بعد قمة ثانية جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب إن لديه بعض الأخبار «المعقولة» من الهند وباكستان لكنه لم يخض في التفاصيل.

وحثت قوى عالمية على ضبط النفس مع تصاعد التوترات في أعقاب ضربات جوية متبادلة هذا الأسبوع بعد تفجير سيارة ملغومة قتل فيه 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير يوم 14 فبراير.

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