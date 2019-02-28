الصين تدعو باكستان والهند إلى تفادي تصعيد التوتر

وزير الخارجية الصيني وانغ يي. (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان والهند إلى تجنب تصعيد التوتر الدائر بينهما.

وردًا على الاتصال من شاه محمود قرشي، عبر وانغ في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني عن «قلقه العميق» بعد المعارك بين سلاحي الجو الباكستاني والهندي.

وعبر عن أمله في أن يبرهن البلدان على «ضبط النفس وينفذان بصدق التزامهما منع تدهور الوضع».

وتبادلت باكستان والهند، أمس الأربعاء، اتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لهما في تصعيد خطير للمواجهة بين الدولتين النوويتين أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما>

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن أكد الجيش الهندي أنه شنّ «ضربة وقائية» على معسكر تدريب تابع لجماعة «جيش محمد» في باكستان.

وكانت هذه الجماعة تبنت هجومًا على القوات الخاصة الهندية في كشمير أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلًا في 14 فبراير. وأكدت نيودلهي أن الجماعة كانت تعد لشنِّ هجمات جديدة على أراضيها.



وبهدف نزع فتيل الأزمة، دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى محادثات مع الهند، محذرًا من العواقب الكارثية المحتملة في حال عدم «تحكيم المنطق».

وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمس الأربعاء، من الأمم المتحدة فرض عقوبات على زعيم جماعة «جيش محمد» مسعود أظهر. وهي المرة الثالثة التي يقدم فيها طلبًا في هذا الاتجاه. وقد عارضت بكين ذلك في 2016 و2017 ويرجح أن تفعل الأمر نفسه هذه المرة.

وأضيفت هذه الجماعة على اللائحة السوداء للأمم المتحدة في العام 2001.

وتقيم الصين الحليفة التقليدية لباكستان، علاقات صعبة مع الهند التي خاضت معها حربًا حدودية دموية لكن قصيرة في العام 1962.

وتواجه جيشا البلدين مجددًا صيف 2017 في منطقة الهيمالايا.