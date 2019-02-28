كيم: فتح مكتب ارتباط أميركي في كوريا الشمالية موضع ترحيب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 07:30 صباحا
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما الثانية في فندق سوفيتيل ليجند متروبول في العاصمة الفيتنامية هانوي. (فرانس برس)

صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته الثانية مع الرئيس دونالد ترامب في هانوي الخميس، أن فتح مكتب ارتباط أميركي في بيونغ يانغ سيكون موضع ترحيب.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لقبول فتح واشنطن مكتبا في كوريا الشمالية، قال كيم للصحافييين «أعتقد أنه أمر يستحق الترحيب».

وكان كيم وترامب يردان على أسئلة مجموعة صغيرة من المراسلين، يحيط بهما أقرب مساعديهما ومترجماهما.

وقال ترامب إن فكرة فتح مكتب ارتباط «أمر عظيم».

ويعقد كيم وترامب ثاني قمة بينهما في هانوي بعد تلك التي جرت في سنغافورة في يونيو الماضي وتوصلا في ختامها إلى تفاهم على «العمل باتجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي». وهما يسعيان في هذه القمة على تفسير هذه العبارة وكيف يمكن تحقيقها.

وقال ترامب الخميس إنّه «ليس مستعجلاً» التوصّل إليه لأنّه يريد «اتفاقاً جيداً»، بينما وعد كيم ببذل «قصارى جهده» لتحقيقه.

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