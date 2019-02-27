إردوغان يستقبل كوشنر خلال جولته للبحث في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي

جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في واشنطن، 22 فبراير 2019. (أ ف ب)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقوم بجولة إقليمية للبحث خصوصا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

والتقى أردوغان كوشنر بحضور صهره براءات البيرق وزير المالية، بحسب صورة نشرت على موقع الرئاسة التركية. وأفاد مصدر في الرئاسة التركية أن اللقاء الذي لم تعرف فحواه حتى الآن، دام ساعتين تقريبا، وفق «فرانس برس».

وأمس كان أدروغان قال في حديث متلفز إن المباحثات ستتناول «خصوصا الاقتصاد والقضايا الإقليمية». ويقوم كوشنر وجيسون غرينبلات الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، بجولة إقليمية اجتمعا خلالها بقادة من الخليج في دولة الإمارات وعمان والبحرين.

وخلال المؤتمر حول الشرق الأوسط الذي نظم في وارسو منتصف فبراير تطرق كوشنر في جلسة مغلقة إلى مقترحات السلام الأميركية للشرق الأوسط التي ستكشف رسميا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل.

ودان المسؤولون الفلسطينيون الذن جمدوا كل الاتصالات مع الحكومة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي نهاية 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، «التهديدات الأميركية»الجديدة.

وأردوغان المدافع عن القضية الفلسطينية عارض بشدة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وتأتي زيارة كوشنر بعد قرار ترامب سحب القوات الأميركية من سورية ورحبت بها أنقرة. لكن ترتيبات الانسحاب لم تحدد بعد وأكد البيت الأبيض ابقاء 200 جندي أميركي في هذا البلد «لفترة محددة».

ويختلف البلدان على مصير وحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن في محاربة تنظيم «داعش» وتعتبرها أنقرة «إرهابية».