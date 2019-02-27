كوهين أمام الكونغرس: ترامب «عنصري ومحتال ومخادع»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 06:24 مساء

هاجم مايكل كوهين، موكله السابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه بأنه «عنصري» و«محتال» في شهادته أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء.

وأعرب كوهين، الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب، عن أسفه على ولائه السابق لترامب، وفق «فرانس برس».

وقال أمام لجنة الإشراف والإصلاح «أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع إلى ضميري». وأضاف أن ترامب «عنصري، ومحتال ومخادع»، مؤكدا أنه سيقدم دليلا «دامغا» على مخالفات ترامب ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.

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