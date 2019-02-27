الهند تسقط مقاتلة باكستانية في إقليم كشمير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 12:41 مساء

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة باكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه، لكنها أضافت أن باكستان أسقطت إحدى طائراتها في اشتباكات جوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية، راجيش كومار، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن الطائرة الباكستانية استُهدفت أثناء مشاركتها في عملية «لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي».

وأضاف: «رصدت قوات برية الطائرة الباكستانية أثناء سقوطها من الجو في الجانب الباكستاني. وفي هذا الاشتباك، خسرنا للأسف طائرة ميغ-21. فقد الطيار، وقالت باكستان إنها تعتقله».
 

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