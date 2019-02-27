ترامب يلتقي رئيس فيتنام قبل القمة الثانية للولايات المتحدة وكوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفيتنامي نجوين بو ترونج في هانوي. (رويترز)

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس فيتنام نجوين بو ترونج في هانوي، الأربعاء، قبل اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ثاني قمة بينهما.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد اجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضًا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مساء الأربعاء مع كيم في فندق ميتروبول بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارًا مثل الذي تشهده فيتنام إذا ما تخلت عن برنامجها النووي.

وكتب في تغريدة على «تويتر»: «فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه البسيطة. وستكون كوريا الشمالية مثلها وسريعًا جدًا إذا ما تخلت عن برنامجها النووي... الإمكانيات مذهلة، وتمثل فرصة عظيمة، لا يكاد يكون هناك مثلها في التاريخ، لصديقي كيم جونج أون».