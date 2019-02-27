عشرات المفقودين في انهيار منجم ذهب في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 09:09 صباحا
إجلاء ناج من موقع كارثة انهيار المنجم في سولاويسي. (أ ف ب)

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن شخصًا قتل وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص.

وأضافت الوكالة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن فرق الإنقاذ في جزيرة سولاويسي هرعت للبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب انهيار المنجم في انزلاق التربة مساء الثلاثاء.

وعثر على جثة شخص فيما أصيب 15 آخرون بجروح في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية.

وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث، سوتوبو بورو نوغروهو: «عندما كان عشرات الأشخاص يعملون في المنجم بحثًا عن الذهب في هذا الموقع، انهارت فجأة تدعيمات بسبب حالة الأرض غير المستقرة».

وأضاف: «يعتقد أن ما يصل إلى 60 شخصًا طُمروا تحت الانهيار».

وقال المسؤولون صباح اليوم الأربعاء إن الضحايا لا زالوا يستجيبون لنداءات المسعفين لكن من غير الواضح عدد الذين لا زالوا على قيد الحياة.

وتعرقل حالة الأرض عمليات إجلاء الضحايا بسبب أعداد الفتحات التي حفرها العمال.

وقال المسؤول في وكالة إغاثة محلية عبد المعين باوتونغان: «ليس بوسعنا استخدام آليات ثقيلة لأن الموقع شديد الانحدار ... يمكن أن يعرض الضحايا للخطر».

وفي إندونيسيا العديد من مناجم الذهب غير المرخصة لا تطبق معايير السلامة.

في 2016 قضى 11 من عمال المناجم بعد أن اجتاح انهيار وحلي منجم ذهب غير قانوني في ولاية جامبي.

وقتل 12 شخصًا في أكتوبر 2015 عندما انهارت فتحة في منجم قديم في جزيرة جاوا دخلوه بحثًا عن الذهب.

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