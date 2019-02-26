الرئيس السوداني البشير يغيِّــر قادة من العسكريين الكبار

قالت وزارة الدفاع السودانية في بيان إن الرئيس عمر حسن البشير أجرى الثلاثاء تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.

وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرًا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد، وفق «رويترز».

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أمس الإثنين، المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فورًا، ردًا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات،«ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ» التي أصدرها البشير.