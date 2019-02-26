استقالة وزير الخارجية الإيراني في يد الرئيس روحاني

كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر خلال مؤتمر وارسو (ا ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده والدول العظمى في 2015، استقالته من منصبه التي باتت في يد الرئيس حسن روحاني، كما ذكر تقرير جديد لوكالة «فرانس برس».

وكتب ظريف، في رسالة نشرها على حسابه على «إنستغرام»: «أعتذر لعدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وعلى أي تقصير خلال أدائي مهامي». وبقاء ظريف أو عدم بقائه في الحكومة في يد الرئيس روحاني الذي يعود إليه قرار قبول الاستقالة أو رفضها.

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وسبق أن قدم ظريف استقالته عدة مرات لكن «قيامه بهذا الأمر علنًا هذه المرة يعني أنه يريد من الرئيس أن يقبلها» كما كتبت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) نقلاً عن رئيس لجنة الأمن الوطني والخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه.

وكان محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني نفى بشدة أن يكون روحاني قبل الاستقالة. وكتب واعظي في تغريدة على «تويتر» أن «الأنباء المتداولة بشأن قبول استقالة الدكتور ظريف من قبل رئيس الجمهورية مرفوضة بشدة» كما أوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.

ويتولّى ظريف (59 عامًا) حقيبة الخارجية منذ مطلع الولاية الأولى لروحاني (2013-2017)، وقد أعيد تعيينه في المنصب نفسه بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية. وقال ظريف، في رسالته على «إنستغرام»: «أنا ممتنّ جدًا للشعب الإيراني ولقيادته المحترمة» على الدعم «الذي لقيته منهما». ولم يقدم ظريف أي تفسير لاسباب استقالته.

لكنها جاءت بعد ساعات على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران. وربطت وكالة «انتخاب» الإيرانية بين الأمرين.

وبحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية «إيسنا»، فإن ظريف لم يحضر أي من الاجتماعات التي عقدها الأسد مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي أو الرئيس روحاني.

وقالت وكالة «انتخاب» إنها حاولت الاتصال بظريف وتلقت الرسالة التالية «بعد صور لقاءات اليوم (الإثنين)، لم يعد لجواد ظريف أي مصداقية في العالم كوزير للخارجية!». وفي مقابلة مع جريدة «جمهوري إسلامي» المحافظة نشرت الثلاثاء قال ظريف «كل شيء يذهب سدى حين لا يكون هناك ثقة في الشخص الذي يدير السياسة الخارجية».

عريضة دعم

وأعلن نواب إصلاحيون في مجلس الشورى بينهم مصطفى كواكبيان دعمهم لظريف وحثوا الرئيس الإيراني على عدم قبول استقالته. وقال كواكبيان: «دون شك، الشعب الإيراني والحكومة والدولة لن تستفيد من هذه الاستقالة». وأضاف في تغريدة: «إن غالبية النواب تطالب الرئيس بعدم قبول هذه الاستقالة».

وأوردت وكالة الأنباء الطلابية أن عريضة دعم لظريف وقعها غالبية نواب مجلس الشورى. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن أخذت علمًا باستقالة ظريف.

ومن جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ارتياحه لاستقالة وزير الخارجية الإيراني.

وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية بين بلاده ومجموعة الدول الستّ (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي أثمرت في فيينا في يوليو 2015 اتفاقًا وضع حدًّا لأزمة استمرّت 12 عامًا حول البرنامج النووي الإيراني.

لكنّ ظريف، العدو اللدود للجناح المتشدّد في تيّار المحافظين، ما انفكّ يتعرّض لانتقادات متزايدة منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتّفاق بصورة أحادية في مايو 2018.

وظريف الذي ظلّ يدافع عن الاتفاق النووي حتى بعد انسحاب واشنطن منه أصبح منذ مايو 2018 في مرمى سهام العديد من خصومه السياسيين. وهذا الدبلوماسي المحنّك أمضى قسمًا كبيرًا من عمره في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعله دومًا محطّ شكوك المتشدّدين في التيّار المحافظ في البلاد.

شروط أوروبية

وخلال المفاوضات التي سبقت التوصّل إلى اتّفاق فيينا، التقى ظريف مرارًا نظيره الأميركي في حينه جون كيري. وقد نسج بسبب خلال هذه اللقاءات علاقات شخصيّة ووديّة مع وزير خارجية «الشيطان الأكبر».

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والأحد، ردّ ظريف على قرار مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (غافي) بإمهال إيران لغاية يونيو للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

ولكنّ إقرار التدابير التشريعية التي التزمت بها الحكومة الإيرانية أمام مجموعة غافي (المكلّفة تنسيق الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) موضوع خلافي في طهران ومحل اشتباك بين الحكومة والبرلمان من جهة، والأجهزة المولجة مراقبة النظام السياسي في البلاد والتي يهيمن عليها المحافظون المتشدّدون.

وإقرار طهران الإجراءات التي تطالب بها مجموعة العمل المالي هو أحد الشروط التي وضعها الأوروبيون لتفعيل نظام المقايضة الذي صمّموه للسماح لإيران بالالتفاف على العقوبات الأميركية والاستمرار في مداولاتها التجارية مع الدول الأوروبية.

وكان خامنئي حذّر بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي عن نظام المقايضة هذا من أنّ الكلمة الأخيرة في جميع القرارات المتعلّقة بالسياسة الخارجية لإيران تعود إليه، مؤكّدًا أنّه «لا ينبغي علينا أن نثق» في الأوروبيين.