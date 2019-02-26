أول تعليق أميركي عن استقالة ظريف: مجرد واجهة لـ«مافيا دينية فاسدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 10:22 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران لن تتغير بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مساء الإثنين، استقالته من منصبه، وفق ما أوردت «سي إن إن».

وفي أول تعليق من مسؤول كبير بالإدارة الأميركية على استقالة ظريف، قال بومبيو، عبر حسابه على «تويتر»: «لقد علمنا باستقالة ظريف، وسوف نرى إذا استمرت، ولكن على أي حال، هو و(الرئيس الإيراني) حسن روحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة».

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وأضاف بومبيو: «نحن نعلم أن (المرشد الإيراني الأعلى) علي خامنئي هو من يتخذ كل القرارات النهائية»، وتابع بالقول: «سياستنا لن تتغير، على النظام الإيراني أن يتصرف كدولة عادية ويحترم شعبه».

وكان ظريف أعلن استقالته من منصب وزير خارجية إيران، الذي يشغله منذ عام 2013، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام». وقال ظريف، الذي يوصف بمهندس الاتفاق النووي الإيراني: «أنا ممتن للشعب الإيراني العزيز الشجاع والسلطات المحترمة، على مدار الـ67 شهرًا الماضيين، وأعتذر بشدة لعدم قدرتي على مواصلة خدمتي وعلى كل أوجه القصور خلال فترة الخدمة».

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