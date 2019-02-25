مجموعة «ليما» تقاضي الرئيس الفنزويلي أمام «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 11:45 مساء

قرّرت مجموعة «ليما» في ختام اجتماع عقد في بوغوتا، الإثنين، إخطار المحكمة الجنائية الدولية بـ«الجريمة ضد الإنسانية» التي تشهدها فنزويلا، حيث يستخدم الرئيس نيكولاس مادورو القوة ضد شعبه ويمنع عنه المساعدات الإنسانية.

وقالت المجموعة في بيان ختامي تلاه وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولميس تروخيلو، إنّ الدول الـ14 الأعضاء في المجموعة «قررت اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الخطر في فنزويلا».

وأشار البيان إلى أنّ «فنزويلا تشهد عنفًا إجراميًا يمارسه مادورو ضد السكان المدنيين، ورفضه إدخال المساعدات الدولية وهي أفعال تشكّل جريمة ضدّ الإنسانية».

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