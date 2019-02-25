ماكرون يرحب بتراجع واشنطن عن سحب قواتها بالكامل من سورية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) إلى جانب نظيره العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحافي في قصر الاليزيه في باريس، 25 فبراير 2019. (أ ف ب)

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين بقرار الولايات المتحدة الإبقاء على بعض قواتها في سورية بعد التراجع عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب كل القوات وذلك في أعقاب انتقادات شديدة من أعضاء التحالف ومنهم فرنسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح «بالنسبة لقرار الولايات المتحدة، لا يسعني سوى الترحيب بهذا الاختيار. القرار الأميركي أمر جيد وسنستمر في العمل بالمنطقة ضمن التحالف»، بحسب «فرانس برس».

وكان ترامب أمر في ديسمبربسحب كل القوات الأميركية من سورية التي يبلغ قوامها 2000 فرد بعدما قال إنهم هزموا تنظيم الدولة الإسلامية وذلك في قرار مفاجئ أثار قلقا شديدا بين الحلفاء وتسبب في استقالة وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس.

وقال دبلوماسيون فرنسيون في ذلك الحين إن ماكرون سعى شخصيا لإقناع ترامب بالعدول عن قراره، وحذره بشأن مخاطر الانسحاب المبكر للغاية. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يوم الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة ستترك نحو 400 عسكري أميركي على أن يتم تقسيمهم بين منطقتين مختلفتين في سورية.