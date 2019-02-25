تحذير أممي من «انهيار» المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 07:00 مساء

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين من «انهيار» المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة، داعيًا روسيا والولايات المتحدة إلى المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في الأهمية في هذا المجال.

واستغل غوتيريس خطابًا ألقاه في مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في جنيف بشأن نزع الأسلحة للتحذير من أن إحدى الركائز الأساسية للإنجازات الدبلوماسية التي تحققت خلال الأعوام الـ50 الماضية، أي مراقبة الأسلحة، تواجه «خطرًا بالغًا»، وفق «فرانس برس».

وقال «سأكون صريحًا. تنهار مكونات أساسية من المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة». وبدأت الولايات المتحدة عملية الانسحاب من «معاهدة القوى النووية متوسطة المدى» «آي إن إف» ردًا على نشر موسكو منظومتها الصاروخية الأرضية الجديدة «9 إم729 »، ما دفع روسيا للإعلان عن القيام بخطوة مشابهة.

وقال غوتيريس «بكل بساطة، لا يمكننا العودة إلى المنافسة النووية المفتوحة التي شهدناها في الأيام الأسوأ من الحرب الباردة». وأضاف «أدعو الأطراف المنضوية في معاهدة آي إن إف لاستخدام الوقت المتبقي للانخراط في حوار صادق بشأن المسائل المتعددة التي طُرحت»، مشيرًا إلى أن «المحافظة على هذه المعاهدة يعد أمرًا غاية في الأهمية».

وأثار انهيار المعاهدة العائدة للعام 1987، والتي حظرت بموجبها الصواريخ الأرضية التي يبلغ مداها بين 500 و5000 كلم، مخاوف من انطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا. ولن يدخل الانسحاب الأميركي حيّز التنفيذ قبل أغسطس، ما يتيح ستة أشهر لإنقاذ المعاهدة. لكن لا توجد آمال كبيرة بشأن إمكانية حدوث ذلك في وقت حذر حلف شمال الأطلسي من أن على العالم أن يستعد لسيناريو إلغائها.

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