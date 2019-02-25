بريطانيا تحظر «حزب الله» بالكامل وتصنفها منظمة إرهابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 04:51 مساء

قالت بريطانيا الإثنين إنها تنوي حظر جماعة «حزب الله» اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة فيما أرجعته إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضًا.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد «جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي».وأضاف «لذلك، اتخذت قرارًا بحظر الجماعة بأكملها». 

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة منظمة إرهابية. وعبّرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية. وقال نواب الجماعة إن هذا «انتهاك للسيادة». وتأسست الجماعة عام 1982 على أيدي الحرس الثوري الإيراني. وكانت آخر حرب رئيسية خاضتها ضد إسرائيل، عدوها الدائم، عام 2006.

ويعني الحظر البريطاني الذي يسري يوم الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أوالتشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد «الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري».

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