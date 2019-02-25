إغلاق محطة قطار في فيتنام أمام الركاب قبل وصول كيم جونغ أون

في أحد شوارع هانوي حيث ستعقد القمة الثانية بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب (ا ف ب)

أُغلقت محطة قطار على الحدود بين فيتنام والصين، من المتوقع أن يصل إليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمام الركاب الإثنين، وانتشر حولها حرّاس مسلحون قبل أيام من القمة التي ستجمع كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وانطلق كيم برحلته على متن قطار مصفح من بيونغ يانغ السبت، وشوهد القطار لاحقًا وهو يعبر جسرًا إلى الصين.

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ويبدو أن القطار قد عبر بكين، ويعتقد أنه وصل إلى جنوب الصين في طريقه إلى فيتنام التي تتحضّر لاستضافة اللقاء الثاني بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو الماضي.

وقالت مصادر من فيتنام إن كيم قد يصل إلى محطة دونغدانغ الحدودية في ساعة مبكرة الثلاثاء في ختام رحلة تمتدّ على طول 4 آلاف كيلومتر، وتدوم يومين ونصف اليوم. ويعتقد أن موكبه سيتجه من دونغدانغ إلى هانوي حيث ستغلق الثلاثاء طريق بطول 170 كلم سيعبرها كيم بين الساعة السادسة صباحًا والثانية بعد الظهر.

وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» انتشار حراس مسلحين في محطة دونغدانغ صباح الإثنين، فيما تفقد عمال سكة الحديد. وقال أحد الحراس، لـ«فرانس برس»، رافضًا الكشف عن هويته إن المحطة «أغلقت، ليست مفتوحة للعموم. لا نعرف إلى متى ستبقى مغلقة لكنني أعتقد أنها ستبقى كذلك للغد».

ولم يكشف عن الطريق التي يعبرها كيم داخل الصين.

ونشر موقع «إيفنغ» الصيني التابع لقناة «فينكس» في هونغ كونغ فيديو على موقع «ويبو» يظهر ما قيل إنه قطار كيم يعبر منطقة ووهان في محافظة هوبي وسط البلاد عند الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي الإثنين.

وقالت فيتنام السبت إن كيم سيقوم بزيارة رسمية إلى البلاد «في الأيام المقبلة، دون أن تحدد موعد الزيارة أو ما إذا كان قبل أو بعد قمته مع ترامب في 27 و28 فبراير».

وقال مصدران، لـ«فرانس برس» الإثنين، إن كيم سيمضي الليل في فندق «ميليا» في وسط هانوي، يبعد حوالي كيلومتر من مقرّ الضيافة الحكومي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية حيث قد تعقد القمة.

وقال أحد الموظفين فيه، لـ«فرانس برس»، إن الفندق محجوز بالكامل حتى أول شهر مارس، لكنه لن يستقبل أي ضيوف من كبار الشخصيات. وسيجري إنشاء مركز صحفي للبيت الأبيض في الفندق نفسه، وشوهدت عناصر أمن كورية شمالية تدخل إلى المبنى الأحد.

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وخلال رحلته، من المتوقع أن يزور كيم في فيتنام مقاطعتي كوان نينه وباك نينه اللتين تضمان العديد من المناطق الصناعية. وتضم مقاطعة باك نينه مصنعًا لشركة سامسونغ.

وانتهت قمة لقاء ترامب وكيم الأخير بإعلان مبهم حول «النزع الكامل للسلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية، ويواجه الطرفان ضغوطًا للخروج باستنتاجات واضحة في نهاية قمة هذا الأسبوع.