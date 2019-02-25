الحزب الاشتراكي الموالي لروسيا يفوز بالانتخابات البرلمانية في مولدافيا

الرئيس المولدافي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية في العاصمة كيشيناو (ا ف ب)

فاز الحزب الاشتراكي الموالي لروسيا بالانتخابات البرلمانية في مولدافيا بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات، وفق نتائج شبه نهائية صدرت الإثنين، وهي نسبة غير كافية لتحقيقه الغالبية المطلقة في برلمان هذا البلد المنقسم بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وبعد فرز اللجنة الانتخابية حوالي 98% من صناديق الاقتراع، تبين أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس إيغور دودون حاز نسبة 31,4%، أما تحالف «آكوم» (الآن) الموالي لأوروبا فقد حصل على 26%.

وحصل الحزب الديمقراطي الذي يترأسه الأوليغارشي فلاد بلاخوتنيوك على نسبة 24%، علمًا بأنه كان الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته. وبالنسبة لحزب رجل الأعمال إيلان شور المدان في قضية احتيال كبرى بقيمة مليار دولار، فقد دخل البرلمان أيضًا بنسبة 8,5% من الأصوات.

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ولم يتجاوز أي تيار سياسي آخر عتبة الـ6% المطلوبة لدخول البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه مئة نائب ونائبة. وبحسب هذه النتائج، لم يحصل أي حزب على الغالبية المطلقة التي قد تضع حدًا للانقسامات في البلاد.

لكن تركيبة البرلمان النهائية لن تعرف إلا في وقت متأخر من النهار، بسبب نظام التصويت المركب الذي يجمع بين النسبية والاقتراع المحلي. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية بشكل رسمي عن النتائج عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ومولدافيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، منقسمة منذ سنوات بين المؤيدين للتقارب مع روسيا الذين حازوا رئاسة الجمهورية العام 2016، والمؤيدين الاندماج بالاتحاد الأوروبي، من بينهم أعضاء في الحكومة. وهذا الانقسام سبّب أزمات سياسية متكررة في البلاد.