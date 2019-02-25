رئيس الوزراء الياباني يرفض تأجيل نقل قاعدة عسكرية أميركية في أوكيناوا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 09:23 صباحا
الموقع الجديد في أوكيناوا الذي سيستضيف القاعدة العسكرية الأميركية. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الإثنين، رفضه تأجيل نقل قاعدة أميركية من موقع إلى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من إجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان هذه الخطوة.

وقال آبي، بحسب وكالة «فرانس برس»: «مر عشرون عامًا على توافق اليابان والولايات المتحدة» على نقل قاعدة فوتينما، مضيفًا: «لن يكون بإمكاننا تأجيل ذلك أكثر».

وجاءت تعليقات رئيس الوزراء الياباني بعد رفض الناخبين في أوكيناوا خطة نقل القاعدة في استفتاء غير ملزم جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصوّت نحو 72% ضد نقل القاعدة مقابل تأييد 19% في الاستفتاء الذي شارك فيه 52% من الناخبين، وفق مسؤولين رسميين.

وقال آبي: «قضينا سنوات كثيرة في الحوار مع سكان المنطقة. سنستمر بحوارنا معهم حتى نتمكن من كسب تفهمهم»، مضيفًا: «تخفيف العبء عن أوكيناوا مسؤولية رئيسة للحكومة المركزية (...) وسنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل تقليص عبء استضافة القواعد العسكرية».

وتمثل محافظة أوكيناوا أقل من 1% من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، ولكنها تستضيف على مضض أكثر من نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في اليابان، والذين يبلغ عددهم 47 ألفًا.

وأصاب التواجد العسكري الأميركي الثقيل هناك سكان المنطقة بالإحباط بسبب مشاكل تراوح بين الضجيج الذي يحدثه الجنود إلى الحوادث التي يتسببون بها إضافة إلى الجرائم.

ولتخفيف التوتر الناتج عن هذا الأمر توصلت اليابان والولايات المتحدة في العام 1996 إلى اتفاق لنقل قاعدة فوتينما من موقعها الحالي، حيث توجد كثافة سكانية مرتفعة، إلى منطقة ساحلية نائية يجري العمل على استصلاح أراضيها لبناء قاعدة جديدة فيها.

ويطالب معارضو هذه الخطوة بنقل القاعدة إلى خارج أوكيناوا تمامًا، بحجة أن مسؤولية استضافة الجنود الأميركيين يجب أن تقع على عاتق جميع المناطق اليابانية.

وانتخب سكان أوكيناوا العام الماضي ديني تاماكي كمحافظ، وهو من المعارضين نقل القاعدة من مكان إلى آخر داخل المحافظة.

لكن حكومة آبي لم تظهر أي إشارة لاستعدادها إعادة النظر في هذه القضية.

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