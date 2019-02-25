ماي تدرس خطة لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي شهرين

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (رويترز)

تدرس رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خطة سيجري بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى شهرين.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد أوردت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية أمس الأحد، أن مسؤولي الحكومة البريطانية أعدوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع في محاولة لتفادي استقالة وزراء.

ومن بين هذه الخيارات تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل لاتفاق بحلول 12 مارس.

كانت ماي قالت، الأحد، إن البرلمان البريطاني لن يتمكن من التصويت على اتفاق «بريكست»، الذي أبرمته مع بروكسل هذا الأسبوع، إلا أنها وعدت بأن يتم التصويت في 12 مارس.