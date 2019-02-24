إحباط محاولة خطف طائرة أثناء توجهها من بنغلادش إلى دبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 05:39 مساء
طائرة تابعة لشركة بنغلادش بيمان بعد هبوطها بسلام على مدرج مطار شاه أمانات الدولي في تشيتاغونغ إثر تعرضها لمحاولة اختطاف، 24 فبراير 2019. (أ ف ب)

حبطت قوات الأمن في بنغلادش الأحد محاولة خطف طائرة ركاب تابعة لشركة محليّة أثناء توجّهها من دكّا إلى دبي، وأكد مسؤول في إدارة الطيران أنّ الطائرة حطّت بسلام في جنوب شرق البلاد ولم يصب أيّ من ركابها بأذى.

وقال نائب مدير أمن الطائرات مفيد إنّ جميع الركّاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لطيران «بنغلادش بيمان» سالمون بعد أن أحبطت قوات الأمن البنغلادشية محاولة خطف الطائرة من قبل رجل قال إنّه يحمل مسدّساً، وفق «فرانس برس».

وأضاف «لقد تمكنّا من إنقاذ الجميع بنجاح»، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت رجلاً عمره 25 عاماً لمحاولته خطف الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة «بي جي 147».

وهبطت الطائرة في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش حيث تم إخلاء جميع الركاب. وصرح مفيد، الذي يُعرف باسمه الأول، للصحافيين أنّ المشتبه به زعم أنّ بحوزته مسدسا، ولكنّ تم احتجازه ويتمّ التحقيق معه. وقامت قوات الجيش والبحرية وقوات الشرطة الخاصة بتطويق الطائرة بعد هبوطها. وكان رئيس الطيران المدني نعيم حسن ذكر سابقاً أن المشتبه به زعم أن بحوزته قنبلة.

وأضاف بعد اعتقال المشتبه به «يبدو من الحديث والحوار الذي أجريناه معه أنه مضطرب نفسيا».

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