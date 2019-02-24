مولدافيا المنقسمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تنتخب برلمانها الأحد

امرأة تقترع في العاصمة الموالدافية كيشيناو (ا ف ب)

تشهد مولدافيا التي تواجه انقسامًا حول الاتجاه الذي يجب أن تسلكه بين روسيا أو الاتحاد الأوروبي، الأحد، انتخابات يتابعها الكرملين باهتمام شديد.

وينتخب المولدافيون، الأحد ولمدة أربع سنوات، مئة نائب ونائبة في البرلمان المؤلف من مجلس واحد. وللمرة الأولى، سيكون نظام التصويت مختلطًا يجمع بين النسبية والاقتراع المحلي.

وفُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة (05:00 ت غ)، وستغلق عند الساعة 21:00، فيما لن تصدر النتائج الأولية قبل صباح الإثنين.

وتشهد مولدافيا، إحدى أفقر دول أوروبا إلى جانب أوكرانيا، منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي العام 1991 أزمات سياسية متكررة، يضاف إليها إدارة النزاع المجمَّد في ترانسنيستريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا الخارجة عن سيطرة الدولة في شرق البلاد.

ويتقدم في استطلاعات الرأي الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس إيغور دودون، الذي يعمل من أجل التقارب مع روسيا والدخول في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدلاً عن الاتحاد الأوروبي. وقد ينال هذا الحزب 50% من الأصوات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحالف «أكوم» (الآن) الذي يجمع حزبين مؤيدين للدخول إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ويرفض هذا التحالف «احتكار» المناصب السياسية والقضائية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يترأسه الأوليغارشي فلاد بلاخوتنيوك الأكثر نفوذًا في البلاد.

ويحل الحزب الديمقراطي ثالثًا في استطلاعات الرأي، وهو يتمتع حاليًا بالغالبية في الحكومة والبرلمان، ويؤيد استعادة العلاقة مع بروكسل المتردية منذ العام 2018 لكن دون إغضاب موسكو.

وفي حال لم يحظَ أي من تلك التنظيمات السياسية على الغالبية التي تسمح له بتشكيل حكومة، وهو الاحتمال المرجح، يخشى المحللون دخول البلاد في فترة جديدة من عدم الاستقرار.