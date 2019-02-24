مقتل شخصين في أعمال عنف في فنزويلا

وصول عناصر من الحرس الوطني البوليفاري إلى بدة كوكوتا الكولومبية بعد انشقاقهم (ا ف ب)

تحول إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا في إطار عملية محفوفة بالمخاطر للمعارضة الفنزويلية إلى فوضى دامية، السبت، بعد إطلاق قوات الرئيس نيكولاس مادورو النار على متظاهرين وإضرام النار في شاحنات محمَّلة بالمساعدات، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقُـتل شخصان أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عامًا عند الحدود بين فنزويلا والبرازيل، حيث يمنع الجيش الفنزويلي دخول قوافل المساعدات، وفق ما أعلنته منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.

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وجُرح المئات عند المعابر الحدودية مع كولومبيا خلال محاولات لإدخال مساعدات.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، حدد السبت مهلة أخيرة لتسليم فنزويلا مساعدات من المواد الغذائية والأدوية مكدسة في كولومبيا والبرازيل. وهناك أيضًا مساعدات عالقة في جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي.

وتحولت هذه المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة بصورة رئيسية إلى محور رئيسي في الصراع بين مادورو وغوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ 35 عامًا، الذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًّا قبل شهر بالتحديد.

وتعيش فنزويلا أزمة إنسانية أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر؛ بسبب الركود الاقتصادي والتضخم المفرط.

واضطر قارب يحمل مساعدات من جزيرة بورتوريكو الأميركية إلى أن يعود أدراجه بعد تلقيه «تهديدًا مباشرًا بإطلاق النار» من الجيش الفنزويلي، وفق ما ذكره حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيللو الذي اعتبر هذه الخطوة «انتهاكًا خطيرًا لمهمة إنسانية» وأمرًا «مثيرًا للغضب لا يمكن قبوله».

كما أحبطت محاولات المئات من المتطوعين الذين كان معظمهم بلباس أبيض لإدخال المساعدات عبر الحدود الكولومبية بعد أن صدتهم قوات مادورو.

مواجهات عنيفة

ومنذ الفجر، منع الحرس الوطني الفنزويلي المحتجين في مدينتي أورينيا وسان أنطونيو من التحرك، مُطلِـقًا باتجاههم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وكان بالإمكان سماع أصوات إطلاق النار في شوارع أورينيا خلال أعمال شغب امتدت لساعات. وقال الدفاع المدني في كولومبيا أن ما لا يقل عن 285 شخصًا أُصيبوا بجروح في مواجهات عند المعابر الحدودية.

وأمرت كولومبيا لاحقًا شاحنات المساعدات بالعودة من المناطق الحدودية بعد حصول أعمال العنف. ومعظم الجرحى من الفنزويليين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى بلادهم حاملين صناديق المساعدات، قبل أن يصدهم الجنود الفنزويليون الذين يغلقون الحدود.

لكن الحادثة الأخطر وقعت على بعد مئات الأميال قرب نقطة عبور سانتا إيلينا دي أويرين عند الحدود الجنوبية مع البرازيل.

فقد قُتل شخصان وجرح 31 عندما منع جنود دخول المساعدات بإطلاق النار على المدنيين الذين يأملون بجمعها، وفق منظمة «فورو بينال» الحقوقية.

وقال غوايدو للصحفيين في كوكوتا، حيث كان ينظم دخول المساعدات، «إنهم يقترفون مجازر بحق الفنزويليين في سانتا إيلينا دي أويرين وسان أنطونيو، حيث منعوا منذ السابعة صباحًا الفنزويليين من التجمع لاستلام المساعدات وإدخالها».

وأضاف: «منذ تلك اللحظة نشروا جنودًا غير نظاميين في المناطق الفنزويلية وأطلقوا النار في محاولة لإيقاف أمر محتم يستحيل إيقافه».

وأوقف مناصرو مادورو شاحنتين محملتين بالمساعدات بعد عبورهما للعوائق عند جسر حدودي وأضرموا بهما النار، ليتصاعد الدخان الأسود فوق سماء معبر سانتاندير الذي يربط كوكوتا الكولومبية بأورينيا الفنزويلية.

وأرسلت البرازيل شاحنتين محملتين بالمساعدات، لكنهما عادتا أدراجهما. واستغل بعض جنود الحرس الوطني الفنزويلي حالة الإرباك للتخلي عن مواقعهم والعبور إلى كولومبيا.

وقالت دائرة الهجرة في كولومبيا إن 60 عنصرًا من القوات المسلحة الفنزويلية انشقوا عن «ديكتاتورية مادورو». وأعلن غوايدو أنه سيتم الترحيب بهم ولن يعاملوا كخونة.

وكان الزعيم المعارض أعلن سابقًا، من مخزن قرب جسر تيينديتاس في كوكوتا، عملية توزيع للمساعدات تم التخطيط لها لوقت طويل، بينما أحاط به رؤساء التشيلي وكولومبيا والباراغواي.

وقال غوايدو: «المساعدات الإنسانية ستصل إلى فنزويلا حتما بطريقة سلمية وهادئة لانقاذ حياة الناس في هذه الفترة».

وبعد وقت قصير صعد غوايدو المواجهة بإعلانه دخول أول شاحنة من المساعدات الإنسانية الى فنزويلا في تحد للإغلاق الذي يفرضه مادورو، لكن الشاحنة التي أشار اليها ظلت عالقة عند الحدود البرازيلية.

وتعهد غوايدو بدخول المساعدات بالرغم من الحصار.

وخطط انصاره لادخال شاحنات المساعدات من خلال المعابر الحدودية مع كولومبيا الى فنزويلا عبر دعمها بحشود من المتطوعين يرافقهم كهنة كاثوليك في محاولة لتحاشي الاعتقال.

مادورو يواجه التحدي

ورفض الزعيم اليساري، مادورو، بشكل كلي دخول المساعدات التي وصفها بأنها مجرد استعراض وذريعة لغزو أميركي لبلاده. وبعدما أثار دعم كولومبيا لغوايدو غضبه، أعلن مادورو، السبت، قطع العلاقات الدبلوماسية مع بوغوتا، وأمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة للمغادرة.

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وقال مادورو أمام حشد من أنصاره في كاراكاس: «لن أنحني ولن استسلم. سأدافع دائمًا عن بلدي ولو استلزم ذلك أن أبذل حياتي»، وذلك بعد أن أنهى الحشد مسيرة في شوارع المدينة وهو يحمل شعار «ارفعوا أيديكم عن فنزويلا».

ويحتاج نحو 300 ألف فنزويلي إلى مساعدات عاجلة وفق غوايدو الذي يطالب بانتخابات جديدة لاتهامه مادورو بتزوير الانتخابات السابقة لضمان إعادة انتخابه. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن نحو 2.7 مليون شخص فروا من فنزويلا منذ العام 2015، وأن نحو 5 آلاف فنزويلي يغادرون بلدهم يوميًّا.