روبرت مولر: مانفورت ارتكب أعمالا جنائية بشكل واضح بعضها خلال ترؤسه حملة ترامب الانتخابية

المحقق الخاص «في تواطؤ محتمل بين موسكو وحملة ترامب في 2016» روبرت مولر يقول إن المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب بول مانفورت «ارتكب أعمالا جنائية بشكل واضح بعضها خلال ترؤسه حملة ترامب الانتخابية».

