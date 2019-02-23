روبرت مولر: مانفورت ارتكب أعمالا جنائية بشكل واضح بعضها خلال ترؤسه حملة ترامب الانتخابية
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 10:25 مساء
المحقق الخاص «في تواطؤ محتمل بين موسكو وحملة ترامب في 2016» روبرت مولر يقول إن المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب بول مانفورت «ارتكب أعمالا جنائية بشكل واضح بعضها خلال ترؤسه حملة ترامب الانتخابية».
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