روسيا تتهم أميركا بالتخطيط لتسليح المعارضة في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 01:06 مساء
ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية (رويترز)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ببحث كيفية تسليح المعارضة في فنزويلا، وزعمت أن واشنطن أرسلت قوات خاصة ومعدات بالقرب من ذلك البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

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وقالت موسكو إن لديها معلومات تدعم تأكيداتها لكنها لم تكشف النقاب عنها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وفق «فرانس برس»، إن قافلة المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتخلق ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو بالقوة.

ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية هذا التأكيد بأنه «اتهام غير منطقي» تنشره روسيا من قبيل «الدعاية».

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وقال المسؤول للصحفيين -شريطة عدم نشر اسمه: «لا توجد حقيقة في ذلك»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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