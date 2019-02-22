ترامب يصف الوضع بين باكستان والهند بـ«الخطير»

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، من «وضع شديد الخطورة» بين الهند وباكستان، بعد اعتداء ضدّ القوات الهندية في كشمير خلّف قتلى.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس» إن «الوضع خطير جدًا بين البلدين».
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