ترامب يصف الوضع بين باكستان والهند بـ«الخطير»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 10:44 مساء

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، من «وضع شديد الخطورة» بين الهند وباكستان، بعد اعتداء ضدّ القوات الهندية في كشمير خلّف قتلى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس» إن «الوضع خطير جدًا بين البلدين».
 

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