اللقاء بين نتانياهو وبوتين سيعقد الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 12:55 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (ا ف ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليل الخميس-الجمعة، أن بنيامين نتانياهو سيتوجه الأربعاء إلى موسكو، لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أرجئ بسبب الحملة الانتخابية في إسرائيل.

ووفق وكالة «فرانس برس»، كان من المقرر أن تجرى هذه المحادثات التي ستتركز على سورية، الخميس الماضي، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة.

ولم تذكر الحكومة الإسرائيلية سببًا، لكن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف تحدث علنًا عن الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

وكان نتانياهو منشغلاً بمداولات لعقد تحالفات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات المبكرة التي ستجرى في التاسع من أبريل.

وسيشكل اللقاء الأربعاء أول اجتماع مباشر بين بوتين ونتانياهو منذ 17 سبتمبر عندما أسقطت مضادات سورية خطأ طائرة روسية خلال عملية جوية إسرائيلية.

وأدى مقتل 17 جنديًا روسيًا إلى توتر حاد بين روسيا وإسرائيل وأثر على حرية التحرك التي تريدها الدولة العبرية في سورية.

وكان نتانياهو وصف الأحد المحادثات مع بوتين بـ«المهمة جدًا» لضمان «حرية تحرك» إسرائيل في سورية ضد إيران وحزب الله اللبناني مع تجنب أي «احتكاكات» مع الجيش الروسي هناك.

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