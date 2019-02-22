ملفات شائكة أمام القمة العربية - الأوروبية الأولى في شرم الشيخ

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. (أ ف ب)

تبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما يومي الأحد والإثنين المقبلين في شرم الشيخ في مصر، عددًا من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

وسيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من نظرائه العرب والأوروبيين ورئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، بحسب وكالة «فرانس برس».

نلقت الوكالة عن مسؤول بالاتحاد قوله إن من المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ رؤساء دول وحكومات 25 من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقد تحضر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وقت تواجه إصرار الأوروبيين على موقفهم بشأن «بريكست».

وعلى صعيد الدول العربية، أكد عدد قليل من القادة مشاركتهم حتى الآن، بينهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وصرح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة أن المناقشات ستتركز على ثلاث قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية والتحديات الدولية والمسائل الاقليمية.

وعلى رأس هذه القضايا ستأتي التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط والمسائل التربوية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالتحديات الدولية، سيناقش العرب والأوروبيون التغيرات المناخية والهجرة والأمن، فضلًا عن تناول ملفات إقليمية مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أو اليمن أو ليبيا.

وقال سركوس، في رسالة إلكترونية ردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، إن «تعزيز التعاون والاتصالات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يمكن أن يؤدي الى تحسين مستوى الرفاهية والاستقرار في المنطقتين».

إقامة حوار

ستتناول القمة مناقشة موضوع الهجرة الذي يقع في صلب العلاقات بين الكتلتين، لكنها لن تقتصر على هذه القضية، بحسب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وقالت موغيريني: «سنجري مناقشات صريحة ومفتوحة ليس فقط حول الهجرة، بالتأكيد لا»، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي في حوض المتوسط..

ولكن وفق مسؤول في الأمم: «فبعض الدول الأوروبية لا تريد التطرق إلى (قضية) الهجرة بالأساس»، وعقب قائلًا: «كيف يمكن إذن مناقشة الموضوع؟».

وقال المسؤول: «إذا كانت هناك هذه المقاربة السلبية للغاية (من جانب أوروبا)، قد يؤدي هذا الى تجميد كل المناقشات الأخرى»، في إشارة إلى النمو الاقتصادي والتجارة.

في ديسمبر الماضي، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميثاق دولي حول الهجرة يستهدف تعزيز التعاون الدولي من أجل «هجرة آمنة». لكن من بين دول الاتحاد الأوروبي، صوتت المجر وجمهورية التشيك وبولندا ضد هذا الميثاق.

واتخذت المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان مواقف مناهضة للهجرة وبصفة خاصة من أزمة المهاجرين في العام 2015.

ويقول المحلل في مركز «كارنيغي-أوروبا» للأبحاث مارك بييريني السفير السابق للاتحاد الأوروبي في تونس وليبيا، إن الرهان الرئيسي لقمة شرم الشيخ هو «إقامة حوار يكون له معنى بين الكيانين اللذين يواجه كل منهما تحدياته الخاصة».

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت «لا تزال فيه الدول العربية تمرّ بتداعيات الثورات التي اندلعت في العام 2011 (...) ووحدة الجامعة العربية ليست في أحسن حال».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي من جهته «منقسم داخليًا حول بعض مبادئه الجوهرية».

وتحاول مصر التي ينظر إليها الأوروبيون كقطب لاستقرار لا غنى عنه ويقع فيها مقر الجامعة العربية، أن تستعيد دورها على الصعيد الدولي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة 2011.