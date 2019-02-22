السجن المؤبد لشاب أدين في أحد أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخ استراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 11:19 صباحا
حطام سيارة في موقع حادث الدهس في ملبورن. (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم بوسط ملبورن في العام 2017 مما أدى إلى مقتل ستة.

وأضافت المحكمة، بحسب وكالة «رويترز»، أن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عامًا.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على جيمس جارجاسولاس (29 عامًا) عن كل قتيل من ضحاياه وبينهم رضيع وطفلة في العاشرة من العمر.

وقال القاضي مارك واينبرج لجارجاسولاس، خلال جلسة النطق بالحكم في ملبورن، «كان هذا واحدًا من أسوأ أمثلة القتل الجماعي في تاريخ أستراليا».

وحين وقع الحادث قالت الشرطة إنه لا يتصل بالإرهاب وإن المهاجم له سجل جنائي يشمل اتهامات بارتكاب عنف أسري. كما كان يتعاطى مخدرات تسبب له هلاوس.

وكان هذا واحدا من أسوأ حوادث القتل الجماعي في أستراليا منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا الجنوبية التي قتل فيها 35 شخصًا بالرصاص.

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