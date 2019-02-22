هجوم على قافلة لمجموعة «أناداركو» النفطية الأميركية في موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 11:11 صباحا
رئيس مجلس إدارة مجموعة أناداركو الأميركية للنفط جيمس هاكيت. (أ ف ب)

تعرضت قافلة لمجموعة أناداركو النفطية الأميركية لهجوم في شمال موزمبيق، حيث تنشط مجموعات جهادية مسلحة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر في الشركة قولها إن قافلة الآليات تعرضت للهجوم، أمس الخميس، ولم يصب أي من عناصرها.

ووقع الهجوم على طريق يربط موسيمبوا دا برايا بمركز بالما الحساس للصناعة النفطية التي تطورت في موزمبيق بعد اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة.

وبحسب المصادر فقد قطع مسلحون الطريق وهاجموا القافلة بأسلحة نارية. ولم تشأ إدارة المجموعة التي تم الاتصال بها، التعليق على هذه المعلومات.

ورصدت «أناداركو» مليارات الدولارات لاستثمارها في احتياطيات الغاز المكتشفة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق.

وبالإضافة إلى الامتياز الممنوح لمجموعة «أناداركو» الأميركية، مُنحت امتيازات أيضًا في المنطقة إلى شركة إيني الإيطالية وشركة «سي أن بي سي» الصينية وشركة غالب البرتغالية.

ويواجه هذا المشروع العملاق تهديد التمرد الإسلامي الذي اندلع قبل عام في كابو دلغادو، وأسفر حتى الان عن اكثر من مائة قتيل بين المدنيين.

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