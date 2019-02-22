تركيا تصدر أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش لصلاتهم بكولن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 09:13 صباحا
رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن. (رويترز)

أمر مكتب المدعي العام التركي باعتقال 295 من أفراد الجيش، اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب في العام 2016.

وقال مكتب النائب العام، في بيان أوردته وكالة «رويترز»، أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة نفذت عدة عمليات اعتقال الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة بين أفراد يشتبه في صلاتهم بكولن. ولم يتضح كم عدد الذين اعتقلوا حتى الآن.

وقتل نحو 250 في محاولة الانقلاب التي نفى كولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، أي صلة بها. ويعيش كولن في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ العام 1999.

واحتجز أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب. ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفًا من موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش.

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