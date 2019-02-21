تركيا تندد بدعوة لجنة بالبرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها للتكتل

مبنى البرلمان الأوروبي. (رويترز)

انتقدت تركيا، اليوم الخميس، تصويتًا أجرته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه «غير مقبول».

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، أمس الأربعاء، بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميًا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة حقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، في بيان بحسب وكالة «رويترز»: «من غير المقبول إطلاقًا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف الناطق: «نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة، وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادًا وتشجيعًا. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا».

وتقول تركيا إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل أحد أولويات أهدافها الاستراتيجية رغم توقف محادثات الانضمام، التي بدأت رسميًا في العام 2004، منذ سنوات. ودعا بعض القادة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي لإنهائها.

وقالت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، في تغريدة على «تويتر»: «ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت (لجنة) الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم».

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في أكتوبر إنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر منذ وقت طويل للانضمام للاتحاد الأوروبي، في مؤشر على سخط من عملية يقول إنها تأثرت بالتحامل على المسلمين.

وقالت العضوة في البرلمان الأوروبي، ماريتي سخاكه، في بيان: «تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بشكل يومي تقريبًا بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة».

وأضافت: «كل هذا إضافة إلى التعديلات الدستورية جعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلًا في المرحلة الحالية. رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح. ونضيف تبعات تمسك إردوغان الاستبدادي بالسلطة».