ترامب: وزير العدل هو من سيقرر مسألة نشر تقرير مولر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 08:56 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير العدل بيل بار هو من يقرر ما إذا كان ينبغي نشر نص تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

وبات تحقيق مولر في التدخل الروسي وفي احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي وموسكو، يشارف على نهايته، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ محدد رسميًا لصدوره، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبار الذي عين بعدما أقال ترامب سلفه جيف سيشنز، قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصًا عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونغرس.

وفي ما يتعلق بنشر نص التقرير ليطلع عليه الأميركيون، قال ترامب إن «القرار سيعود لوزير العدل»، وهو الذي يندد منذ أشهر بالتحقيق معتبرا أنه حملة «مطاردة» سياسية تهدف إلى النيل منه.

وأضاف ترامب متحدثًا عن بار «إنه رجل استثنائي يحترم فعليًا هذا البلد ويحترم وزارة العدل».

وكان بار تعهد خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس الشيوخ في منتصف يناير بحماية تحقيق مولر من أي تدخل سياسي، طارحًا نفسه على أنه «مستقل». لكن بالرغم من إصرار الديموقراطيين، لم يلتزم بنشر نتائج التحقيق بالكامل.

كذلك يسعى مولر الذي تولى التحقيق في مايو 2017 لتحديد ما إذا كان الرئيس أعاق سير القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي كان يمسك بهذا الملف قبله.

وأفضى هذا التحقيق المتشعب إلى توجيه الاتهامات إلى عدد من الأشخاص وإلى إدانة معاونين مقربين من الرئيس.

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