أحكام بالسجن بين عامين و15 عاما لمدانين في قضايا إرهاب في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما تراوحت بين السجن عامين والسجن 15 عاما بحق 27 أردنيا دينوا بتهم يتعلق معظمها بالترويج لتنظيم«داعش» ومحاولة الالتحاق بمقاتليه في سورية.

وقال مصدر قضائي إن «محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن لعامين والسجن 15 عاما بحق 27 متهما دينوا في 17 قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب»، وفق «فرانس برس». وأضاف أن بين التهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية داعش، ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية في سورية».

وبين المدانين خمسة فارين من وجه العدالة. وبحسب المصدر، فإن اثنين من المدانين «خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة» لتنظيم داعش «تتضمن خطف أحد ضباط المخابرات في الأردن وقتله وتصوير تلك العملية وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة» شرق عمان.

كما أشار إلى أن أحد أعضاء التنظيم المتطرف في سورية طلب من محكوم آخر عبر الإنترنت، «تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في موقع المدرج الروماني» السياحي. وقال إن هذا الشخص «بايع أمير التنظيم أبو بكر البغدادي متعهدا بتنفيذ تلك العملية» في تسجيل صوتي.

وشدد الأردن منذ عام 2017، العقوبات بحق المروجين لأفكار تنظيم «داعش» أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.