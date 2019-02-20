تركيا تعلن رفضها عرض صواريخ باتريوت الأميركية بصيغته الحالية

وحدة من نظام صواريخ باتريوت الأميركي. (أرشيفية. رويترز)

قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، الأربعاء، إنه من المستحيل أن تقبل تركيا عرضًا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة «باتريوت» الدفاعية بصيغته الحالية، مضيفًا أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال دمير، في تصريحات إلى محطة «إن.تي.في»، إن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز «إف-35» من شركة «لوكهيد مارتن» الشهر المقبل.

وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة «إس-400» الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات «إف-35» لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضًا لفرض عقوبات أميركية.

ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة «باتريوت».