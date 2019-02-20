مصادر: زعيم كوريا الشمالية سيسافر إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في سنغافورة. (فرانس برس)

قال مصدران، يوم الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إليها بالقطار لعقد قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجستية للقمة، في تصريحات إلى وكالة «رويترز»، إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونج دانج الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومترًا بالسيارة وصولًا إلى هانوي.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورًا بالصين مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر وهو 25 فبراير.

من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 فبراير هو دار الضيافة الحكومية التي تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوي.

وقالت المصادر الخمسة إن الخطط الموضوعة استعدادًا للقمة قد تتغير.