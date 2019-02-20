واشنطن تدرس وضع جهادية أميركية معتقلة لدى الأكراد في سورية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، التي تسعى لإعادة جهاديين أجانب معتقلين في شمال شرق سورية إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، أنّها تدرس قضية جهادية أميركية معتقلة لدى الأكراد في سورية بعد انشقاقها عن تنظيم «داعش».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، بحسب وكالة «فرانس برس»، أمس الثلاثاء إنّ «وضع المواطنين الأميركيين، أو الذين يرجّح أنهم أميركيون، (المحتجزين) في سورية هو أساسًا قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل».

وأتى تصريح بالادينو في معرض ردّه على سؤال بشأن هدى مثنّى، الشابة الأميركية المتحدّرة من ولاية ألاباما والتي التحقت بتنظيم «داعش» في العام 2015 حين كان عمرها 19 عامًا قبل أن تستسلم أخيرًا للقوات الكردية في شمال شرق سورية وتطالب بالعودة إلى الولايات المتحدة.

ورفض الناطق التعليق على قضية هذه الشابة الجهادية، مشيرًا إلى موانع تتعلّق بالسلامة والخصوصية، لكنّه أكّد مجدّدًا أنّ سياسة الولايات المتحدة تتمثّل في إعادة الجهاديين ومحاكمتهم.

وشدّد بالادينو على أنّ «إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وضمان محاكمتهم وسجنهم هو السبيل الأفضل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة»، مضيفًا: «نحن نعتبر هؤلاء المقاتلين تهديدًا عالميًا ونأمل حصول تعاون دولي للتصدّي له».

ومن جهته، عبر حسن شبلي محامي مثنى، عن الاستياء لعدم قيام مسؤولي الحكومة الأميركية بمقابلة موكلته بعد.

وقال شبلي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، «إنها حقًا معضلة، أن تقوم (نيويورك) التايمز والغارديان وإيه.بي.سي نيوز بلقائها ومقابلتها فيما الحكومة لم تتمكن من القيام بذلك».

وتعاطى عدد من المسؤولين الأوروبيين بفتور مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهم لاستعادة مواطنيهم الجهاديين المعتقلين لدى القوات الكردية في سورية ومحاكمتهم في بلدانهم.

وقال ترامب، ليل السبت، إنّ بلاده تطلب من حلفائها الأوروبيين «استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش، ألقينا القبض عليهم في سورية، ومحاكمتهم».

وتواجه أوروبا صعوبة في كيفية التعامل مع المقاتلين الذي خرجوا من أراضيها للقتال مع تنظيم «داعش»، وأنصارهم وعوائلهم المحتجزين في سورية.

إلا أن الانسحاب الأميركي الوشيك من سورية وضع أمام الحكومات الأوروبية مهلة لمعالجة قضية مواطنيهم المحتجزين حاليًا لدى قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وكانت هذه المسألة على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، وخصوصًا أن آخر مقاتلي التنظيم الجهادي باتوا محاصرين في بقعة صغيرة في شرق سورية، توشك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن على اقتحامها.