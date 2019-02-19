الشرطة الفرنسية تقتل مهاجمًا أصاب شخصين بسلاح أبيض في مرسيليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 08:33 مساء

أفادت مصادر في الشرطة أن شخصا أصاب اثنين من المارة بسلاح أبيض بعد ظهر الثلاثاء في وسط مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) قبل أن يقوم عناصر من الشرطة بقتله.

وقالت النيابة العامة في باريس «لا يزال الوضع قيد التقييم من قبل فرع مكافحة الارهاب قي نيابة باريس، بالتنسيق مع النيابة العامة في مرسيليا»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت النيابة العامة أن المعتدي من مواليد العام 1983 وليس لديه سوابق. ولدى وصول عناصر من الشرطة إلى مكان الحادث أشهر المعتدي سلاحا ناريا، فقاموا بإطلاق النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة سرعان ما توفي متأثرا بها. وأوضحت الشرطة أن حياة الجريحين ليست في خطر. كما قال مصدر في الشرطة في وقت لاحق أن شخصا ثالثا أصيب بجروح على مستوى ساقيه بشظايا رصاصة.

ووقع الاعتداء نحو الساعة 15،45 ت غ عند تقاطع طريقين رئيسيين في الوسط التجاري للمدينة، الذي يكون عادة مكتظا بالمارة في مثل هذه الساعة من النهار. ووصلت إلى المكان تعزيزات من قوات الشرطة وجهاز الإطفاء، كما انتقل إلى المكان النائب العام وعمدة مرسيليا جان كلود غودان.

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