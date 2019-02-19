مقتل طيار في تصادم مقاتلتين حربيتين في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 04:05 مساء
تحطم مقاتلة هندية. (أرشيفية: الإنترنت)

اصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الهندي أثناء تدريب على عرض جوي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال «إم إن ريدي» المدير العام للشرطة في كارناتاكا: «للأسف فقد طيار بسلاح الجو الهندي حياته. وأصيب آخران ونقلا إلى المستشفى لكن التقارير تفيد بأنه لا خطر على حياتهما»، وفق «رويترز».

وأكدت وزارة الدفاع تصادم طائرتي هوك، ضمن فريق للاستعراضات الجوية، وسقطتا قرب قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو. وكان من المقرر أن يقدم الفريق عرضًا على هامش معرض (إيرو إنديا 2019) للطيران الذي سينعقد على مدى خمسة أيام وسط توقعات بمشاركة نحو 500 من شركات الطيران والمتعاقدين في مجال الدفاع من داخل الهند وخارجها.

وهذا هو ثاني حادث يشهده سلاح الجو الهندي ويسفر عن سقوط ضحايا هذا الشهر. وكانت طائرة تدريب من طراز ميراج 2000 سقطت في بنجالورو جنوب البلاد مطلع الشهر الجاري وأسفر عن مقتل طيارين.

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