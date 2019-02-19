احتمال ذهاب كيم جونغ أون إلى قمّته مع ترامب في هانوي بالقطار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 01:59 مساء

زار وفد كوري شمالي مدينة في فيتنام تقع على طريق خطّ مهمّ لسكك حديدية مع الصين، مما أثار تكهّنات بشأن احتمال ذهاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى هانوي عبر القطار أو السيارة لعقد قمّته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوفدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فرقًا عدة إلى فيتنام قبل اللقاء المقرر في 27 و28 فبراير لكن لم تُعطِ السلطات توضيحات بشأن تحركات هذه الفرق.

وقال مصدر في فيتنام مطلع على برمجة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى الثلاثاء لوكالة «فرانس برس» إن عدة ممثلين من كوريا الشمالية زاروا منطقة حدودية مع الصين الإثنين.

وصرّح هذا المصدر من دون الكشف عن هويته بأن «فريقًا من كوريا الشمالية كان في لانغ سون الإثنين. ذهب إلى هناك بالسيارة انطلاقًا من هانوي».

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