تركيا: مذكرات توقيف بحق أكثر من 300 شخص على صلة بغولن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 12:40 مساء

نقلت وسائل إعلام تركية أن السلطات أصدرت، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 324 شخصًا يشتبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وقالت إن المذكرات أصدرها مدعون عامون في مختلف المحافظات، لكن خصوصًا في إسطنبول وأنقرة وإزمير في إطار تحقيقات بشأن شبكات تابعة لغولن، وفق «فرانس برس».

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، صباحًا، توقيف 30 شخصًا من أصل 89 طلب إلقاء القبض عليهم.

وأصدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصًا في 42 محافظة أخرى من قبل سلطات إزمير غرب تركيا، بحسب وكالة دوغان الخاصة.

وتتواصل عمليات التطهير التي أطلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 بنمط ثابت، مع تنفيذ العشرات، إن لم يكن المئات، من الاعتقالات بشكل دوري.

وخلال الأسبوع الماضي، أُوقف أكثر من 760 شخصًا في كافة أنحاء البلاد، ولم يطلق سوى 138 منهم لاحقًا، 122 من هؤلاء خاضعون لرقابة قضائية، بحسب بيان صادر الجمعة عن مدعي عام أنقرة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اُعتُقل أكثر من 22 ألف شخص، وأُبعد 140 ألف شخص من مناصبهم أو أُوقفوا عن العمل.

وتتهم السلطات التركية غولن بتدبيره عملية الانقلاب، لكن رجل الدين الذي يعيش منذ 20 عامًا في الولايات المتحدة، ينفي كليًّا أية علاقة له بالأمر.

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