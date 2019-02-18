«سورية الديمقراطية» تدعو لبقاء التحالف بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 10:02 مساء

دعا القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم كوباني، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من قوات التحالف الدولي في سورية.

وطالب كوباني ببقاء القوات الدولية للمساعدة في محاربة تنظيم «داعش»، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل من سورية، وفق «فرانس برس».

وقال كوباني، قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي يهيمن عليها الأكراد، بعد محادثات مع عدد من كبار العسكريين الأميركيين، إن قوات سورية الديمقراطية تريد وجود غطاء ودعم جوي وقوة على الأرض من قوات التحالف للتنسيق معهم.

وفي وقت سابق، دعا أكراد سورية الدول الأوروبية إلى «عدم التخلي عنهم» بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم «داعش»، والمساهمة في نشر قوة دولية في شمال سورية لحمايتهم من التهديدات التركية، على ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة.

ويدعم التحالف الدولي، بقيادة أميركية، قوات سورية الديمقراطية في عملياتها ضد الإرهابيين في سورية، مقدما لها دعما جويا، لكن لا يوجد له على الأرض سوى قوات خاصة قليلة العدد.

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