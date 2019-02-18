إيطاليا..مناصرو الـ«خمس نجوم» يصوتون على إجراء قضائي ضد سالفيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 05:17 مساء

دُعي مناصرو حركة «خمس نجوم» الإثنين إلى التصويت عبر الإنترنت بشأن إجراء قضائي يستهدف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (الرابطة، يمين متطرف)، في قرار يثير اضطرابات لدى الأكثرية.

ويقسّم التصويت الإلكتروني الذي يُنظم بين الساعة 09,00 ت غ و18,00 ت غ، الحركة التي كانت مناهضة للنظام وهي حالياً حليفة سالفيني في السلطة. وقد أعلن قادة الحركة أن ذلك قد يؤدي إلى أزمة حكومية في حال التصويت كان سلبياً بحق وزير الداخلية، وفق «فرانس برس».

وبدأت «محكمة الوزراء» (السلطة القضائية المختصة في شؤون الوزراء) في كاتانيا (جنوب) إجراء قضائيًا بحق سالفيني «لاحتجازه مهاجرين». ويُتهم سالفيني بأنه منع لأيام عدة إنزال 177 مهاجراً أنقذتهم سفينة تابعة لحرس الحدود الإيطاليين. وأخيراً تقاسمت دول أوروبية عدة المهاجرين.

ويعود القرار النهائي بالسماح أولا للقضاء بملاحقة الوزير، إلى هيئة في مجلس الشيوخ يُفترض أن تجتمع الثلاثاء وبعدها إلى مجلس الشيوخ. وطلب رأي أنصار الحركة يقسمهم فئتين:«متشددون» يعتبرون أن لا شيء يجب أن يكون عقبة أمام القضاء و«واقعيون» يرون أن سالفيني يجب أن يتجنّب هذه المحاكمة، تحت طائلة انهيار الإئتلاف الحكومي.

وتصاعد الجدل بشأن هذا الملف في صفوف السلطة ما دفع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ونائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو ووزير النقل (ممثلون حركة خمس نجوم) إلى مساندة سالفيني.

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