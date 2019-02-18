تشيكيا تعلن إلغاء قمة مجموعة فيشغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 03:09 مساء
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، الإثنين، إن القمة المقررة هذا الأسبوع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودول مجموعة فيشيغراد الأوروبية الأربع لن تعقد، بعد انسحاب بولندا بسبب خلاف مع إسرائيل حول تصريحات على علاقة بـ«محرقة اليهود».

وقال بابيش لوسائل الإعلام التشيكية ونقلت عنه «فرانس برس»، إن الأمر سيتحول إلى «محادثات ثنائية تجريها كل دولة بمفردها، ولن تكون هناك قمة فيشيغراد، 4 مع إسرائيل».

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وتضم المجموعة تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا. وألغت بولندا مشاركتها في القمة بسبب تصريحات إسرائيلية اتهمت البولنديين بمعاداة السامية.

وقال رئيس وزراء بولندا، ماتوش مورافيتسكي، معلقًا على تصريحات لوزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي حول دور بولندا خلال محرقة اليهود: «كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة».

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