بولندا تلغي مشاركتها في قمة «مجموعة فيشيغراد».. وتتهم إسرائيل بالعنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 02:09 مساء
وزير الخارجية البولندي ياتسيك شابوتوفيش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا ف ب)

أعلن رئيس وزراء بولندا، ماتوش مورافيتسكي، الإثنين إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد، التي تضم دولاً من وسط أوروبا في القدس، بسبب تعليقات وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي حول دور بولندا خلال محرقة اليهود، والتي وصفها مورافيتسكي بأنها «عنصرية».

وقال مورافيتسكي، وفق ما نقلت عنه قناة «الحرة»، إن «كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة»، بعد أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون لليهود.

وقبل ذلك، كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ألغى زيارته إلى إسرائيل، وقالت بولندا إنها سترسل وزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش بدلاً عنه. لكن الزيارة برمتها قد تلغى الآن مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي.

وقال ميكال دورتشيك رئيس مكتب مورافيسكي: «في ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير في مشاركة أي ممثلين عن الدولة البولندية في قمة في إسرائيل».

ومن المقرر عقد قمة لأربع دول من وسط وشرق أوروبا هذا الأسبوع بمشاركة زعماء سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر.

وقال يسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي لراديو الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه يؤيد الحفاظ على العلاقات مع بولندا لكنه كرر وجهة نظره السابقة.

وقال: «لا يمكن تغيير الحقيقة التاريخية، وهي تعاون الكثير من البولنديين مع النازيين، وشاركوا في تدمير اليهود أثناء الهولوكوست... معاداة السامية كانت متأصلة لدى البولنديين قبل الهولوكوست وخلالها وبعدها أيضًا».

وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنًا لأحد أكبر الجاليات اليهودية في العالم، والتي كادت تختفي على يد النازيين.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وبولندا العام الماضي بعد أن طرحت بولندا تشريعًا جديدًا يجرم استخدام جمل مثل «معسكرات الموت البولندية» ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وخففت بولندا من حدة التشريع وألغت عقوبة السجن بعد ضغوط من الحكومة الأميركية وانتقادات حادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب سماعات الأذن .. أكثر من مليار شخص يواجهون خطر الإصابة بالصمم