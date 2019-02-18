بولندا تلغي مشاركتها في قمة «مجموعة فيشيغراد».. وتتهم إسرائيل بالعنصرية

وزير الخارجية البولندي ياتسيك شابوتوفيش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو (ا ف ب)

أعلن رئيس وزراء بولندا، ماتوش مورافيتسكي، الإثنين إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد، التي تضم دولاً من وسط أوروبا في القدس، بسبب تعليقات وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي حول دور بولندا خلال محرقة اليهود، والتي وصفها مورافيتسكي بأنها «عنصرية».

وقال مورافيتسكي، وفق ما نقلت عنه قناة «الحرة»، إن «كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة»، بعد أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون لليهود.

وقبل ذلك، كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ألغى زيارته إلى إسرائيل، وقالت بولندا إنها سترسل وزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش بدلاً عنه. لكن الزيارة برمتها قد تلغى الآن مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي.

وقال ميكال دورتشيك رئيس مكتب مورافيسكي: «في ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير في مشاركة أي ممثلين عن الدولة البولندية في قمة في إسرائيل».

ومن المقرر عقد قمة لأربع دول من وسط وشرق أوروبا هذا الأسبوع بمشاركة زعماء سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر.

وقال يسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي لراديو الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه يؤيد الحفاظ على العلاقات مع بولندا لكنه كرر وجهة نظره السابقة.

وقال: «لا يمكن تغيير الحقيقة التاريخية، وهي تعاون الكثير من البولنديين مع النازيين، وشاركوا في تدمير اليهود أثناء الهولوكوست... معاداة السامية كانت متأصلة لدى البولنديين قبل الهولوكوست وخلالها وبعدها أيضًا».

وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنًا لأحد أكبر الجاليات اليهودية في العالم، والتي كادت تختفي على يد النازيين.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وبولندا العام الماضي بعد أن طرحت بولندا تشريعًا جديدًا يجرم استخدام جمل مثل «معسكرات الموت البولندية» ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وخففت بولندا من حدة التشريع وألغت عقوبة السجن بعد ضغوط من الحكومة الأميركية وانتقادات حادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.