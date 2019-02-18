أكثر من 800 فرد.. كيف تتعامل الدول الأوروبية مع العائدين من «داعش»؟

نساء وأطفال تنظيم «داعش» (الإنترنت)

يطرح طلب الولايات المتحدة من دول أوروبية تسلم المئات من مسلحي تنظيم الدولة «داعش»، وإجراء محاكمات لهم، سؤالاً حول السبل التي تتعامل بها دول الاتحاد الأوروبي مع العائدين من التنظيم، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير، حاولت فيه الإجابة عن هذا السؤال.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين «استعادة أكثر من 800» من مسلحي التنظيم أُسروا على الأراضي السورية. وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «دولة الخلافة آيلة للسقوط، والبديل ليس جيدًا»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق هؤلاء المسلحين.

وقال ساجد غاويد، وزير الداخلية البريطاني، في وقت سابق، إن شاميما بيغوم وهي طالبة لندنية سافرت إلى سورية للالتحاق بتنظيم الدولة العام 2015، قد تُمنع من العودة لبريطانيا. وأضاف قائلاً: «رسالتي واضحة إذا دعمت تنظيمًا إرهابيًّا في الخارج فلن أتردد في منعك من العودة».

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وكانت شاميما بيغوم واحدة من آلاف الأشخاص الذين سافروا إلى العراق وسورية للانضمام لتنظيم الدولة، فماذا عن الحكومات الأوروبية الأخرى؟ وكيف تتعامل مع مَن يريد العودة؟

كم عددهم؟

يُعتقد أن أكثر من 41 ألف شخص من 80 بلدًا انضموا للتنظيم في العراق وسورية بين أبريل العام 2013 ويونيو 2018، بحسب تقرير للمركز الدولي لدراسة التشدد، التابع لجامعة «كينغز كوليدج» في لندن، صدر العام الماضي.

وجاءت غالبية بيانات الدراسة من مصادر حكومية رسمية رغم أن بعض الأرقام تم الحصول عليها من مطبوعات أكاديمية وتقارير من وسائل إعلام ذات مصداقية.

وتأتي فرنسا في مقدمة القائمة كمصدر للمنضمين للتنظيم بأكثر من 1900 شخص، أي ضعف عدد القادمين من الدولة الثانية في القائمة وهي ألمانيا (960 شخصًا)، وتأتي بريطانيا في المركز الثالث (850 شخصًا).

كم عدد العائدين؟

وجاءت العودة في موجتين؛ الأولى قبل يونيو العام 2014 والثانية في أوائل العام 2015، ويعتقد أن الكثيرين منهم لقي حتفه في العراق وسورية، واُعتُقل آخرون أو ذهبوا لبلاد أخرى.

وشهدت دول أوروبا الغربية عودة 1765 من حملة جنسياتها، بحسب الدراسة.

وفي تحليل للوضع في ست دول أوروبية أجراه البرلمان الأوروبي، فإن نصف مَن غادر بريطانيا قد عاد، وهو أعلى معدل في الدول الست. وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بعودة نحو ثلث المغادرين، في حين وصلت نسبة العائدين إلى فرنسا لنحو 12%، وذلك بحسب تقرير البرلمان الأوروبي.

كيف تتم معاملتهم لدى العودة؟

تتم المعاملة في دول الاتحاد الأوروبي بحسب التحقيق الجنائي وتقييم المخاطر، كما يتم توفير برامج إعادة تأهيل وإعادة اندماج سواء داخل السجون أو خارجها. ومن بين الإجراءات المتبعة فرض قيود على الحركة، بل وسحب جواز السفر أو رفض إصداره.

وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي الست تتبنى سياسة «كل حالة لها خصوصيتها» بالنسبة للأطفال العائدين، وأغلبهم وُلد في العراق وسورية بعد العام 2012.

بريطانيا

أغلب العائدين إلى بريطانيا يواجهون تحقيقات أمنية مباشرة لمعرفة ما مروا به وتحديد حجم الخطر الذي يمثلونه وإمكانية إعادة الاستقرار الآمن لهم. وفي حالة عدم ارتكاب جريمة يتم وضعهم في برامج مكافحة التشدد، التي تتضمن مراقبة مكثفة ودعمًا من متخصصين نفسيين.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 400 عادوا، وأغلبهم أقدم على ذلك في مراحل مبكرة من الصراع، وتم التحقيق معهم لدى عودتهم، وقد جاء التقييم في صالح عدد كبير منهم بأنهم لم يعودوا يمثلون تهديدًا للأمن القومي.

وقال غاويد، في مقابلة مع جريدة «التايمز»، إن عددًا من الإجراءات متاح لـ«وقف أولئك الذين يمثلون تهديدًا من العودة لبريطانيا ومن بينها سحب الجنسية البريطانية».

فرنسا

عكس بقية دول الاتحاد الأوروبي، تسمح فرنسا بعودة حاملي جنسيتها لمحاكمتهم على جرائمهم في المنطقة بشرط توفير محاكمة عادلة لهم، بحسب تقرير البرلمان الأوروبي. وقد أبدت الحكومة الفرنسية مؤخرًا استعدادها لنقل المزيد من مقاتلي التنظيم من العراق وسورية.

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ألمانيا

العائد إلى ألمانيا يواجه تحقيقًا جنائيًّا. وكان المدّعون يميلون للحصول على مزيد الأدلة قبل بدء تحقيق عندما يتعلق الأمر بالنساء. ولكن تغير الأمر منذ ديسمبر العام 2017 عندما أُعلن أن الرجال والنساء المشتبه في انضمامهم لتنظيم الدولة في الخارج لن يواجهوا معاملة مختلفة.

بلجيكا

يتعرض العائدون للاعتقال والتحقيق، وأولئك المشتبه في تورطهم في عمليات تجنيد وغسيل مخ يتم إرسالهم لوحدات متخصصة، حيث يفصلون عن باقي السجناء.