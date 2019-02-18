أميركا تعرقل تحسين الطيران المدني في كوريا الشمالية قبل القمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 12:33 مساء
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة عرقلت مساعي وكالة تابعة للأمم المتحدة لتحسين الطيران المدني في كوريا الشمالية، في وقت تحاول فيه بيونغ يانغ إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات الخارجية.

وقال أحد المصادر إن الخطوة الأميركية تمثل جزءًا من أسلوب التفاوض لمواصلة فرض الضغط على كوريا الشمالية قبل القمة الثانية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام أواخر فبراير الجاري.

وتسعى واشنطن للحصول على التزامات ملموسة من بيونغ يانغ في القمة للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، التي يبلغ عدد أعضائها 192 دولة تعمل مع بيونغ يانغ لفتح مسار جوي جديد يمر عبر المجال الجوي للكوريتين.

وتسيِّر شركات الطيران رحلاتها في الوقت الحالي في مسارات غير مباشرة لتحاشي كوريا الشمالية بسبب التهديد بعمليات إطلاق صواريخ غير معلنة شهدها بعض المسافرين في الرحلات التجارية.

وإذا اُعتُبر المجال الجوي آمنًا، فمن الممكن لشركات الطيران الدولية توفير الوقود والوقت على بعض المسارات بين آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

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