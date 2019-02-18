سفينة حربية إسبانية تغادر المياه البريطانية قرب جبل طارق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 11:23 صباحا
منطقة جبل طارق. (رويترز)

قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت السفن التجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية قرب جبل طارق، لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد حاولت السفينة الإسبانية توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق، لكن السفن لم تغادر أماكنها.

وذكرت السلطات في جبل طارق أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة، التي أبحرت بعدها ببطء بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.

وقال ناطق باسم جبل طارق: «الازعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية التي لا يرقى إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق».

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