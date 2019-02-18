برلين: إعادة جهاديين أوروبيين إلى القارة أمر «بالغ الصعوبة» حاليًا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في سورية كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أمر «بالغ الصعوبة» حاليًا.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد ذكر ماس، في تصريحات إلى شبكة التلفزيون الألمانية «إيه آر دي»، مساء الأحد، أنه لا يمكن تنظيم عودتهم «ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورًا هنا أمام محكمة، وسيجري احتجازهم».

وأضاف أنه لهذا السبب «نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد»، مؤكدًا أن إعادتهم في الظروف الحالية أمر «بالغ الصعوبة».

وأوضح أن برلين تريد «التشاور مع فرنسا وبريطانيا (...) بشأن طريقة القيام بذلك».

ودعا الرئيس الأميركي، في تغريدة مساء السبت، الدول الأوروبية وخصوصًا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها المعتقلين في سورية جراء انضمامهم لتنظيم «داعش» إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تضطر «للإفراج عنهم».

وردًّا على هذه التصريحات، قالت مصادر في الخارجية الأحد إن برلين تدرس «الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سورية، خصوصًا الحالات الإنسانية».

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، اليوم الإثنين، سيناقشون خلاله عددًا من القضايا، بينها الوضع في سورية.